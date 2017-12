Pralungo: trovati sangue e interiora di animali

PRALUNGO - Potrebbero essere stati dei cacciatori, o forse dei bracconieri, quelli che ieri, domenica 17 dicembre, hanno lasciato la carcassa di un animale nei pressi di un lavatoio, a Pralungo. Ad accorgersene è stato in passante, che ha notato in strada una macchia di sangue e una scia, che portava verso la struttura. Senza perdere tempo l'uomo, un 61enne, ha contattato l'112 e in pochi minuti una pattuglia dell'Arma è giunta sul posto. I militari hanno seguito le tracce e hanno rinvenuto le interiora di un mammifero che, dopo essere stato ucciso, è stato sventrato. Ora sono in corso accertamenti per risalire agli autori del gesto.