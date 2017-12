DiariodelWeb.it diventa sponsor del settore giovanile della Teens Cossato

COSSATO - Dalla parte del territorio e dei giovani. Nei giorni scorsi è stato infatti raggiunto l'accordo tra la società Diario del Web Srl e la Cossato Basket Teens. E così quasi 250 giovani e giovanissimi della società del presidente Luciano D'Agostino avranno sulla maglia il nome del giornale online DiariodelWeb.it, testata principale dell'azienda che vanta altre edizioni locali (tra cui Diario di Biella) e nazionali.

DIARIODELWEB.it - «La nostra azienda crede nel Biellese e nello sport, e non da oggi, sostenendo soprattutto l'attività di base di società di cui è riconosciuto il valore, non solo sportivo - spiega Luca Borella, responsabile commerciale per il Biellese -. Siamo anche impegnati con il Biella Rugby, mentre l'anno scorso eravamo presenti al Forum come sostenitori della Pallacanestro Biella. Abbiamo scelto la società cossatese, soprattutto, per il progetto legato ai bambini delle scuole elementari e medie».

Il settore giovanile ha oltre 200 tra bambini e bambine (© Diario di Biella)

IL PRESIDENTE - «Il settore giovanile è il nostro fiore all'occhiello, perché siamo presenti a Cossato, a Biella e pure a Tollegno - spiega Luciano D'Agostino, primo dirigente del sodalizio -. E poi abbiamo i corsi minibasket, compreso il progetto legato al giocatore professionista cossatese Tommaso Raspino, ex capitano della Pallacanestro Biella. Siamo ovviamente contenti che la nostra offerta sportiva ed educativa abbiamo trovato riscontro in un gruppo imprenditoriale di carattere nazionale ma anche radicato nel Biellese».

IL CLUB - Nascita ufficiale stagione 2002/2003, ma l’attività come settore giovanile risale prima alla nascita del femminile (1983), e poi come Pallacanestro Biella B nel 1990. Nel frattempo tanti bambini, tante bambine cresciute e come giocatrici e come persone .Una bella storia con gli ex bambini che diventano allenatori, genitori, dirigenti. Nel 2002 un gruppo di genitori più un insegnante di educazione fisica fondano il Teens Basket Cossato partecipando all’attività federale con due squadre: cadetti e juniores più l’attività minibasket. Da allora una lunga serie di esperienze con ottimi risultati sportivi oltre che educativi, due titoli regionali, la prima squadra che milita per un anno in Serie D e tuttora in Promozione , un settore giovanile radicato sul territorio con tutte le categorie impegnate nei rispettivi campionati.