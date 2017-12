Bonprix, insieme per superare i limiti. 2017 ancora in crescita

VALDENGO - Si è conclusa con un applauso emozionato la convention bonprix che, lo scorso giovedì 7 dicembre, ha ospitato Paola Gianotti, Guiness World Record come donna più veloce ad aver circumnavigato il globo in bicicletta. Seconda al mondo ad avere tentato un’impresa così impegnativa, Paola, originaria di Ivrea e laureata in Economia e Commercio, ha raccontato la sua storia durata ben 144 giorni: 30 mila km in 25 Paesi, tra le 12-14 ore al giorno in sella per inseguire il suo sogno. Paola sa bene cosa vuol dire superare i limiti, una filosofia che la accomuna anche all'azienda Otto, la holding del gruppo bonprix, il cui nuovo motto recita "Together we push the limits». Bonprix è un’azienda all’85 per cento femminile, con una politica di welfare aziendale all’avanguardia, responsabilità sociale estesa a chi ne ha bisogno sia sul territorio che in tutta Italia, a sostegno ai giovani con lo sport e progetti di cultura. Con un fatturato previsto di 205 milioni di euro, il successo di bonprix si misura anche nella strategia di grande attenzione ai clienti e alla loro esperienza di acquisto prima e dopo la vendita.