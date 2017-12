Via libera alla cestovia del Camino

«BIELLA - «Questo è un successo per tutta la città»: sono le prime parole del sindaco Marco Cavicchioli all'annuncio che la cestovia del monte Camino, lo storico impianto della conca di Oropa in restauro dalla primavera del 2016, può finalmente riaprire. «Abbiamo ottenuto questo risultato - prosegue il sindaco - grazie a uno sforzo collettivo che ha visto unita l'amministrazione e gli appassionati delle nostre montagne, che hanno partecipato alla raccolta fondi #restauriAMOlacestovia. E il successo non sarebbe stato possibile senza il grande e prezioso lavoro di Funivie Oropa, i cui amministratori hanno lavorato per mettere in sicurezza i conti e rendere sostenibile la gestione».

L'INTERVENTO - Il sopralluogo con collaudo dell'Ustif, l'ufficio ministeriale che sovrintende alla sicurezza degli impianti a fune, è stato l'ultimo atto di un iter partito a marzo 2016 con l'appello lanciato per la raccolta fondi. In quella sede il Comune si era impegnato a versare almeno tre euro per ogni euro donato dai cittadini. Alla fine palazzo Oropa ha coperto 450 mila dei 565 mila euro necessari per portare a termine il restauro, «un investimento» sottolinea Marco Cavicchioli «per la valorizzazione e il futuro delle nostre montagne». Quasi tutto il resto della cifra necessaria è arrivato dall'iniziativa #restauriAMOlacestovia a cui hanno contribuito in molti, dai privati cittadini con le loro piccole donazioni ad alcune aziende con interventi più cospicui, portando il risultato finale oltre la soglia dei 100 mila euro che era l'obiettivo fissato a primavera 2016, all'avvio della campagna. «Divido il ringraziamento più grande - conclude il sindaco - tra i donatori che hanno mostrato in modo concreto attaccamento al territorio e tra Andrea Pollono, presidente della Fondazione Funivie Oropa, che ha seguito con attenzione e passione senza eguali questo progetto. E lo ha fatto – è bene ricordarlo – ricoprendo una carica che è sì di nomina pubblica ma che è a titolo gratuito, come per tutti i consiglieri».

OROPA - «Oggi è un giorno di festa – dice il presidente Andrea Pollono – Dopo così tanto lavoro ed impegno profusi da tantissime persone per la buona riuscita di questo ambizioso progetto, ora desidero solo invitare tutti gli amici della cestovia a condividere insieme la gioia di vederla ripartire. Non poteva esserci un dono di Natale più gradito».

INAUGURAZIONE - L'invito per tutti è per sabato 23 dicembre (ore 11,30) quando verrà inaugurata ufficialmente la Cestovia Oropasport- Monte Camino. Alla chiusura della cerimonia di inaugurazione la cestovia sarà poi accessibile al pubblico gratuitamente per l'intera giornata. Per festeggiare la riapertura, la Fondazione Funivie Oropa ha deciso di mettere in vendita un numero limitato di abbonamenti stagionali al costo di 150 euro. I primi cento acquirenti riceveranno infatti un abbonamento davvero speciale ed unico. Una tessera numerata e realizzata a mano da Paolo Barichello appositamente per celebrare la riapertura della Cestovia del Monte Camino. E' possibile prenotare questo esclusivo ricordo solo fino al 23.12.2017 telefonando al numero 334 881 5839.