Le RSgirls portano il Piemonte al quinto posto nel Trofeo Manola Rosi

CANDELO - Sabato ad Arezzo è andato in scena l’ultimo atto della stagione agonistica di Ginnastica Ritmica 2017. La Ginnastica Petrarca ha organizzato il tradizionale Trofeo Manola Rosi, in ricordo della tecnica aretina scomparsa nove anni fa, competizione che vede impegnate esclusivamente le migliori ginnaste dei vari comitati regionali. Quest’anno in gara diciassette squadre in rappresentanza della totalità dei comitati italiani. A difendere i colori piemontesi sono state chiamate Rebecca Di Siena per la categoria senior e Gaia Garoffolo per la junior, completavano la squadra una allieva di Eurogymnica Torino ed una senior della Ginnastica Valentia.

LA GARA - Ottimo il comportamento delle due RSgirl che hanno ottenuto i migliori punteggi della selezione, entrambe impegnate al cerchio totalizzando 13,00 + 5 punti di bonus la prima e 14,75 la seconda. Il Trofeo bronzeo è stato assegnato alle Marche, che hanno regolato nell’ordine Toscana, Emilia Romagna, Lombardia ed appunto il Piemonte, che ha ottenuto in questa occasione il miglior risultato delle otto kermesse disputate fino ad ora. A seguire, nella serata, si è disputato il Gran Galà della Ginnastica Ritmica in ricordo di Manola Rosi ed in occasione dei festeggiamenti del centoquarantesimo anno di fondazione della prestigiosa società aretina. La manifestazione, andata in scena in una magica atmosfera prenatalizia, è stata impreziosita dalle esibizioni della squadra nazionale italiana campione del mondo, dalle individualiste del team Italia Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese e dalle esibizioni «libere» (novità di quest’anno) delle squadre partecipanti al campionato nazionale di serie A appena concluso. A rappresentare la Rhythmic School sono scese in pedana Giada Lideo, Martina Impallaria, Arianna Larice, Anna Pellegrini, Rebecca DiSiena ed Arianna Prete, che ha sostituito Cristiana Berruti fermata da un problema fisico nelle ultime settimane. Le RSgirls, fasciate in una tutina argento/nera, con l’aiuto di una coinvolgente melodia e di un etereo drappo rosso, hanno rappresentato il tema della prosperità coinvolgendo emotivamente giuria e pubblico, ottenendo ampi consensi e scroscianti applausi. Nel corso dell’ evento è stata premiata per la sua ventennale attività di direttrice tecnica nazionale Marina Piazza, sotto la cui direzione la Ritmica italiana è cresciuta enormemente, che con l’inizio del 2018 lascerà l’incarico all’ attuale tecnica della squadra nazionale Emanuela Maccarani.

ULTIMO APPUNTAMENTO - A conclusione del 2017, resta ancora un appuntamento per la Rhythmic School: la Festa di Natale. Prevista presso il palasport di Candelo mercoledì 20, a partire dalle 18,15, in cui si esibiranno tutte le corsiste e le atlete della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya; al termine, a concludere lo splendido anno della società candelese la premiazione delle migliori ginnaste e gli auguri con le famiglie, tecniche e dirigenti.