BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi continuano i festeggiamenti di Natale con tante sorprese ed incontri emozionanti con Babbo Natale, la Befana e lo Spazzacamino dedicati a grandi e piccini. Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19 tutti i bambini potranno incontrare il mitico Babbo Natale, che sarà presente all’interno della galleria commerciale all’interno dello spazio dedicato per scattare tante foto ricordo e condividere con i visitatori un momento di allegria. Anche la Befana e lo Spazzacamino arriveranno a Gli Orsi con l’iniziativa «Epifania in Allegria» che si svolgerà sabato 6 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19, per sorprendere tutti gli ospiti con tante deliziose caramelle, minishow e fantastici intrattenimenti sui trampoli. Inoltre, sabato 6 gennaio verrà annunciato il fortunato vincitore del Natale Solidale, che si aggiudicherà un emozionante viaggio a Disneyland Paris. Nella giornata di domenica 24 dicembre c’è ancora tempo per partecipare a questa bella iniziativa: all’interno del villaggio del Natale tutti i visitatori potranno consegnare i giocattoli che desiderano donare, destinati alla Banca del Giocattolo, e concorrere all’estrazione del meraviglioso premio.

DIRETTORE - Stefano Pessina, direttore del centro commerciale, ha dichiarato: «Siamo felici di offrire delle giornate ricche di divertimenti e di allegria a tutte le famiglie e festeggiare insieme il vincitore del fantastico viaggio. Per Gli Orsi è sempre un piacere condividere con tutti gli ospiti la grande emozione del Natale e vivere insieme questo momento di gioia».