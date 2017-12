Scuola: insegnante trova un grammo di hashish

BIELLA - I carabinieri sono intervenuti ieri, lunedì 18 dicembre, in un istituto scolastico di Biella, dove un insegnante aveva rinvenuto della droga. Il docente, nel percorrere le scale che lo portavano da un'aula all'altra, ha notato qualcosa di strano. Chinatosi, ha scoperto che si trattava di un pacchetto con dentro un grammo di hashish. Immediata la telefonata ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno sequestrato lo stupefacente. L'ipotesi è che qualcuno degli studenti avesse lasciato sulle scalinate la droga, per consumarla più tardi. Un episodio che deve far riflettere.