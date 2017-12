Ennesima anziana truffata

BIELLA - Ennesima truffa, nel Biellese, ai danni di una pensionata di Sandigliano. Vittima una donna di 90 anni, a cui un malvivente ha sottratto diversi monili in oro e 200 euro in contanti. L'uomo, sui 50 anni, ha bussato alla porta spacciandosi per un tecnico dell'Enel e ha detto all'anziana di mettere tutti i suoi averi in una busta. Ma non finisce qui. L'ha poi convinta ad andare in un'altra stanza, dell'alloggio, per poi dileguarsi. A richiedere l'intervento dei carabinieri è poi stato un vicino di casa della 90enne, che l'ha vista sotto schock e ha cercato di aiutarla. Si è invece salvata, grazie alla sua prontezza di spirito, una donna di Candelo, di 74 anni, che è riuscita a mettere in fuga il truffatore, per poi chiamare l'112.