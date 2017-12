Week end di esami per la New Generation Taekwondo

ROASIO - Fine settimana intenso di esami per la squadra di Taekwondo di Roasio: nella giornata di sabato si sono svolti gli esami per il passaggio di grado delle cinture colorate, per bambini, ragazzi e adulti, consueto appuntamento invernale prima delle vacanze di Natale. Nella giornata di domenica la New Generation ha partecipato con i suoi allievi agli esami di cintura nera (Dan) a Bussoleno (in provincia di Torino), con Edoardo Cracco e Luce Allorio, accompagnati dal maestro Stefano Moi; a Formia, presso il Centro di Preparazione Olimpica, Giorgio Moi ha svolto l'esame finale per la qualifica di allenatore.

LE PAROLE - Così commenta il maestro Stefano Moi: "In questo week end intensissimo di esami ho visto il livello di preparazione tecnica e la qualità dei ragazzi, che si sta evolvendo in maniera ottimale. Sono molto orgoglioso anche del nostro giovane e speriamo futuro allenatore Giorgio, che con costanza e dedizione si è preparato per questo difficile esame. Confido in un esito positivo per tutti».