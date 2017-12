Girotondo blu da applausi a Crescentino

BIELLA - Una bella giornata di sport e divertimento per i piccoli nuotatori della squadra Propaganda C di nuoto In Sport Piscina Rivetti di Biella e piscina di Crescentino. Nella prima delle tre tappe del circuito FIN Girotondo Blu andata in scena domenica 17 dicembre in vasca allo stadio del nuoto di Torino ben 43 bambini e bambine delle annate 2009-2010-2011.

I BIMBI - Un bravissimo a tutti loro: Matilde Ardesia, Elisa Casoli, Giorgia La Porta, Cecilia Melicar, Greta Salerno, Lisa Silvagni, Edoardo Berto, Emanuele Bocchino, Mattia Brunago, Pietro Canuto, Gregorio Fabbro, Martino Follador, Alessandro Raichert, Giacomo Todaro, Giorgia Caneparo, Noemi Maccarone, Iris Marchesi, Francesca Mariuzzo, Emma Negro, Maria Pranio, Sofia Pranio, Anna Tomei, Matilde Urasco, Virginia Zaccaria, Alain Boero, Filippo Brazzale, Tommaso Albanese, Alessio De Stefano, Leonardo Gobbi, Pietro La Bua, Riccardo Maccarone, Pietro Carrara, Dorian Finotello, Riccardo Maffioletti, Leonardo Picariello, Cambursano Federico, Sprinceanu Jessica, Albano Giulia, Coggiola Elena, Coggiola Elisa, Perotti Sofia, Calcagno Emma, Zanero Iris.