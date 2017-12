Portula: lite tra rifugiati

PORTULA - I militari dell'Arma sono intervenuti ieri, lunedì 18 dicembre, a Portula, per una lite scoppiata, per futili motivi, in un centro di accoglienza per profughi. Sembra, dagli accertamenti, che un ospite, di 28 anni, originario della Guinea, abbia perso la ragione e iniziato a dare in escandescenze. A fermarlo ci ha provato un malese di appena venti anni. Solo la vista delle divise hanno riportato la calma.