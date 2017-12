Due giorni di chiusura per la Biblioteca Civica

BIELLA - Due giorni di stop al pubblico per la Biblioteca Civica di piazza Curiel. Mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre tutti i dipendenti saranno impegnati in un corso di formazione per la sicurezza e la prevenzione antincendio. Per questo le porte della sede resteranno chiuse. Venerdì 22 dicembre il servizio riprenderà con l'orario consueto dalle 8,15 alle 18,30.

RAGAZZI - Comincia venerdì 22 dicembre anche l'orario natalizio della Biblioteca Ragazzi. La Palazzina Piacenza sarà aperta dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì fino a venerdì 5 gennaio. Resterà dunque chiusa di sabato. Da lunedì 8 gennaio l'attività riprenderà con gli orari consueti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18,30, martedì e giovedì dalle 9 alle 18,30 e sabato dalle 9 alle 12,30.