Forza l'ingresso di un supermercato per mangiare a sbafo

BIELLA - Entra, forzando la porta con una chiave inglese, in un supermercato di Biella, e mangia e beve "a sbafo». Protagonista dell'episodio è un 57enne del Canavese, conosciuto da tempo dalle forze dell'ordine. A intercettarlo è stata una pattuglia della Vigilanza privata, che ha contattato l'112. Fermato e identificato dai militari dell'Arma, l'uomo, in seguito, è stato accompagnato al dormitorio pubblico. Ovviamente, è stato denunciato per furto.