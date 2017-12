Cossato: ritrovata una bici rubata

COSSATO - Va in giro per Cossato e vede la sua bicicletta, rubata qualche giorno prima, con in sella un uomo. A chiamare la Polizia di Stato, a cui si era rivolta per presentare denuncia di furto, è stata una donna di origini eritree. Immediatamente una pattuglia si è portata sul posto e gli agenti hanno identificato il soggetto, un 40enne, che ha detto di averla rinvenuta in strada.