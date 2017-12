Saggio di fine anno per la Pietro Micca

BIELLA - Come sempre, spettacolo, musica, coreografie, sorrisi e divertimento hanno creato il saggio di Natale della Ginnastica Ritmica ed Estetica della A.P.D. Pietro Micca, che si è svolto sabato 16 dicembre. La graditissima novità di quest'anno è stata la scelta di esibirsi al «Teatro Erios» con il patrocinio del comune di Vigliano: una cornice suggestiva per raccontare attraverso la musica e il movimento la storia di «Alice nel Paese delle Meraviglie». Grande successo per tutti i gruppi, dalle piccine dei corsi base alle agoniste, che si sono esibite in gruppo o singolarmente davanti a un nutrito e affascinato pubblico di genitori, parenti e amici, impersonando i vari divertenti personaggi della storia. Applausi particolari per il nuovo gruppo delle mamme, che hanno concluso lo spettacolo cimentandosi con la palla di fronte all'affollatissima platea.

LA FESTA - A introdurre il saggio, ospiti d'eccezione, le ginnaste dell'A.S.A.D., preparate da Gaia Cincotta e applauditissime da tutti. Al termine, come sempre, il tradizionale buffet degli auguri, che ancora una volta ha raccolto grande consenso. La sezione Ginnastica Ritmica ed Estetica della Pietro Micca augura a tutti un sereno Natale e ringrazia le allenatrici Marta Nicolo, Irina Liovina, Fatou Mbodj, Gaia Cincotta ed Elisabetta Rosso, coadiuvate da Federica Mercandino e Vittoria Porta, per il loro impegno e la loro passione.

Gruppo (© Diario di Biella)