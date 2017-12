Iscrizioni per la nuova edizione del “Corso Naviga”

BIELLA - Le vacanze natalizie, seppur da calendario lavorativo non siano ancora iniziate, sono gią finite in casa Biella 4 Racing, con i primi appuntamenti della stagione 2018 gią prefissati e in fase di organizzazione. «Stiamo lavorando per voi», queste le parole pił ricorrenti fra i portacolori Scuderia impegnati combaciare tutte le tessere degli eventi in programma. Il primo appuntamento per la cena sociale di gala in programma sabato 20 gennaio. Una cena che sarą l’occasione giusta per festeggiare un ottimo 2017. «Una serata in cui vogliamo rivivere l’annata, una serata in cui vogliamo ridere e scherzare tutti assieme, una serata in cui ci saranno anche alcune sorprese» spiegano dal club. Una serata in cui ci sarą anche un’attesa presentazione ufficiale. «Siamo quasi ad inizio anno e non poteva mancare un appuntamento ormai classico per noi, ovvero la 2a edizione del «Corso Naviga», o pił precisamente, del corso per l’ottenimento dell’attestato valido al rilascio della cosi detta «prima licenza», a cui ovviamente, verrą affiancata una serata dedicata a gli amanti della regolaritą» spiegano i responsabili.