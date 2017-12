Cossato: raggirata una coppia di ottantenni

COSSATO - Attenzione a una donna di circa 30 anni che si aggira, a Cossato, insieme a un complice, spacciandosi per una dipendente comunale. Nei giorni scorsi è riuscita a carpire la fiducia di una coppia di anziani, di 88 anni, e a derubarli di 2500 euro. La scusa è sempre la stessa, un veloce controllo all'impianto idrico perchè l'acqua potrebbe essere contaminata. Ovviamente le vittime sono state invitate a mettere tutti i loro averi in una busta, per questioni di sicurezza. Dopo aver maneggiato con il contatore, la donna si è allontanata con il bottino. Soltanto più tardi i due anziani si sono resi conto di essere stati raggirati e si sono rivolti ai carabinieri.