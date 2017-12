Pinze e tenaglie in auto: foglio di via per un albanese

BIELLA - Un albanese di 40 anni, residente fuori provincia, è stato denunciato dalla Polizia per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti a offendere, oltre che munito di foglio di via obbligatorio da Biella. È accaduto ieri sera. Erano circa le 19 quando gli agenti di una Volante notano, in via Cottolengo, un'auto sospetta, con a bordo un uomo. Decidono di fermarsi e dal controllo emerge che il soggetto ha precedenti penali. Lui giustifica la sua presenza asserendo di essere in attesa della fidanzata, di cui però non ricorda il nome. Scatta così la perquisizione e dal bagagliaio dell'auto spuntano pinze e tenaglie. Ma non basta. Anche un telefono cellulare di dubbia provenienza. Portato in Questura, il 40enne è stato denunciato e ora non potrà più mettere piede a Biella.