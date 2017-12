Salussola: tentato furto in cascina

SALUSSOLA - Tentato furto, questa notte, di mercoledì 20 dicembre, in una cascina di Salussola. Tre uomini hanno cercato di scavalcare la recinzione, facendo abbaiare i cani del proprietario che alzatosi, ha fatto in tempo a vederli fuggire. Nemmeno la pattuglia dei carabinieri giunta sul posto, è riuscita a rintracciarli. Poco prima dell'alba, sempre tre soggetti, forse gli stessi, sono stati poi notati da un automobilista di passaggio aggirarsi a piedi in località Brianco. Anche in questo caso, però, le ricerche hanno dato esito negativo.