I carabinieri intervengono per una lite in azienda

GAGLIANICO - Una pattuglia dell'Arma è dovuta intervenire ieri, martedì 19 dicembre, in un'azienda di Gaglianico, dove era scoppiato un violento diverbio tra la proprietaria, di 73 anni, e due dipendenti, di 61 e 30 anni. Secondo gli accertamenti, sembra che questi ultimi volessero tornare al lavoro, dopo un periodo di malattia, e che la controparte si sia opposta. Ai carabinieri ha spiegato che non voleva più aver a che fare con quelle persone, in quanto non andavano d'accordo con gli altri operai e troppo spesso creavano problemi sul posto di lavoro. La vista delle divise ha riportato comunque la calma tra le parti.