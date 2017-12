Delitto Preti: sono arrivati gli esiti dei Ris

BIELLA - A sei mesi dall'omicidio di Erika Preti, avvenuto lo scorso giugno in Sardegna, il pool difensivo di Dimitri Fricano, reo confesso del delitto della fidanzata, è venuto in possesso degli accertamenti tecnico-scientifici effettuati dai Ris nella villetta di Lu Fraili, in provincia di Nuoro. Un fascicolo corposo, che ora verrà attentamente studiato, prima che venga deciso l'iter processuale da seguire, magari un rito abbreviato, che prevede lo sconto di pena di un terzo.

I FATTI - La tragedia si era consumata lo scorso 11 giugno. La coppia, che da alcuni anni conviveva, era giunta da pochi giorni sull'isola, ospite di amici. Una vacanza attesa da Erika, per trascorrere un po' di tempo con il suo compagno, con cui condivideva la passione per i viaggi. Quel mattino, a spezzare i suoi sogno, è stato un banale quanto violento litigio. Dimitri, accecato dalla furia, dopo essere stato rimproverato per aver lasciato sul tavolo della cucina delle briciole di pane, ha afferrato un coltello e ha colpito la giovane alla gola. Lei avrebbe tentato di sfuggire, ma sarebbe stata finita con un secondo fendente. L'omicida aveva cercato di scaricare la colpa su uno o più fantomatici ladri, per poi crollare dopo un mese e confessare il delitto. Da luglio si trova in carcere, prima a Biella e poi a Ivrea.