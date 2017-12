Ladri scatenati rubato televisori, oro e contanti

BIELLA - Ennesimi furti andati a segno, e anche solo tentati, un po' ovunque nel Biellese. A Cavaglià qualcuno ha cercato di entrare in una casa, scavalcando la recinzione, ed è stato messo in fuga dal cane del proprietario. Quando quest'ultimo si è affacciato dalla finestra, ha fatto appena in tempo a vedere due uomini vestiti di scuro dileguarsi nei campi. Dall'abitazione di una coppia di Sandigliano, invece, sono spariti due televisori e mille euro in contanti. Per entrare i soliti ignoti hanno forzato una portafinestra del piano terreno. Una 38enne di Castelletto Cervo, al suo rientro a casa, a trovato addirittura le sbarre di una finestra sul retro tranciate con il flessibile e un vetro in frantumi. I ladri, dopo aver messo tutto a soqquadro se ne sono andati con oggetti di bigiotteria. E in ultimo, a Pratrivero, qualcuno ha spaccato il lucchetto del cancello della villetta di un 73enne, forzato una finestra e, dopo aver rovistato ovunque, si è dileguato con diversi monili in oro.