Acquista due motoseghe con un assegno scoperto

BIELLA - Va in un negozio, acquista due motoseghe e le paga con un assegno di un conto conto corrente ormai estinto. A finire nei guai, denunciato dai carabinieri per truffa, è stato E.D., 48 anni, di Zubiena, noto da tempo alle forze dell'ordine. L'uomo, nei giorni scorsi, era entrato in un esercizio commerciale, che vende articoli per il giardinaggio, di Villa del Bosco, e aveva scelto i due articoli. Al momento di saldare il conto, aveva compilato un assegno. Quando il negoziante lo aveva presentato all'incasso, l'amara sorpresa: il conto corrente non esisteva più, era stato chiuso da tempo. A quel punto si è rivolto ai militari dell'Arma che, attraverso un rapido controllo, hanno identificato il 48enne ora indagato.