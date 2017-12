Misterioso episodio in via Trento a Biella

BIELLA - Misterioso episodio ieri, mercoledì 20 dicembre, in via Trento, a Biella. Una donna di 38 anni, mentre passava davanti a una palazzina, ha sentito delle grida di aiuto provenire dal citofono. Immediatamente ha contattato l'112 e in pochi minuti sul posto è giunta una pattuglia dell'Arma. I carabinieri, entrati nell'immobile, hanno contattato tutti i condomini presenti, senza rilevare nessuna anomalia. Non è escluso che si sia trattato di uno scherzo di pessimo gusto, da parte di qualcuno rimasto per ora ignoto.