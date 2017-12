Ubriaco al volante perde il controllo dell'auto

BIELLA - Ubriaco al volante, si schianta contro un muro. È accaduto ieri, mercoledì 20 dicembre, lungo la strada che collega Pavignano ad Andorno. L'automobilista, un 40enne di Biella, messosi al volante di una Ford Fiesta dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere. Ma non solo. Seppur ferito, mentre veniva soccorso da altri conducenti di passaggio, voleva a tutti i costi rimettersi al volante. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri che, dopo aver sottoposto il 40enne a un primo accertamento sulla positività di alcol nel sangue, lo hanno affidato alle cure dell'èquipe medica del 118. L'auto è stata posta sotto sequestro e, a breve, l'uomo verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre la patente gli è già stata ritirata.