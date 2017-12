Salussola: donna ferita in un incidente

SALUSSOLA - Una 34enne di Santhià è rimasta ferita ieri, mercoledì 20 dicembre, in un incidente avvenuto a Salussola. Al volante di una Renault Clio si è scontrata, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, con il Fiat Doblò condotto da un 48enne residente in paese. Soccorsa da un mezzo del 118, la 24enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponderano, per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.