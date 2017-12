Rapina da incubo a due fidanzati: condannati

BIELLA - Avevano rapinato una coppia di fidanzati, facendo loro trascorrere momenti da incubo. Adesso F. P. S., 25 anni, di Biella, e il complice M. R., 20, di Pralungo, sono stati entrambi condannati: il primo a sei anni di reclusione e 1.400 euro di multa, e il secondo a due anni e otto mesi, oltre a 800 euro.

I FATTI - Secondo la ricostruzione fatta dalla Procura, i due giovani avevano aggredito una giovane coppia e l'avevano costretta a portarli in giro per una notte intera. Oltre a insulti e minacce, li avevano poi rapinati di documenti e cellulare. Le vittime si erano rivolte alle forze dell'ordine e i due erano stati in breve tempo identificati e mandati sotto processo.