Benna: a fuoco un capannone

BENNA - Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute ieri sera, giovedì 21 dicembre, in via Papa Giovanni XXXI, a Benna, per l'incendio di un capannone. Dentro erano ammassate rocche di filato e plastiche di recupero. Il loro tempestivo arrivo ha permesso di contenere in parte i danni, tanto che intorno all'una e trenta le operazioni di spegnimento, oltre che quelle di smassamento, si erano già concluse. Sul posto anche i tecnici dell'Arpa, per controllare eventuali esalazioni pericolose.