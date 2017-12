Eventi a Biella, 8 cose da fare il 23 e il 24 dicembre

BIELLA – Il Natale in tutte le sue sfumature, la musica, le feste e gli spettacoli per i più piccoli. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti del weekend.

Natale nel cuore di Biella

Il 23 dicembre in centro città arrivano le assistenti di Babbo Natale e lo spettacolo di majorette a cura di ASD Twirling Biella, in via Italia, alle 16.30. Banchetto dedicato alla raccolta di giocattoli usati da donare alla Banca del giocattolo, concerto di band e cori del Biellese, in via Duomo, dalle 15 alle 19. A cura Associazione BI Young. Spettacolo di bolle di sapone, in piazza Fiume, alle 16 e alle 17.30. Gli zampognari buta voja, via Italia, alle 15. A cura di Pro Loco Biella e Valle Oropa.

Per i più piccoli

Il 23 dicembre alle 15.30 a Palazzo Ferrero (Biella Piazzo), nell'ambito della mostra Wildlife Photographer of the Year, spettacolo teatrale per i più piccoli «Chi ha ordinato un cucciolo?», dedicato al Natale ed agli animali (incluso nel biglietto d'ingresso alla mostra). Per informazioni: 388 5647455, www.e20progetti.it, info@e20progetti.it.

Inaugura la Cestovia

Sabato 23 dicembre inaugurazione del restaurato dell'impianto della Cestovia Oropasport - Monte Camino. L'inaugurazione avrà luogo presso Oropa Sport, stazione di monte Funivia / stazione partenza Cestovia.

Vigilia di Natale al Walhalla

Come da tradizione, il Walhalla vi aspetta per festeggiare insieme in Natale, con lo scambio dei regali e la musica travolgente ed energica dei: Pop Up Martino Pini e Maurino Dellacqua.

Musica live

Sabato 23 dicembre Campi di Tempo live al Cotton. Filippo Miotto e Stefano Temporin, propongono uno stile acustico unico nel suo genere, contaminato da ska, reggae e folk ma allo stesso tempo libero da qualsiasi inquadramento stilistico. Rivisitazioni d'autore, cantautorato e improvvisazione: questi sono gli ingredienti che rendono le performance del duo biellese dei veri e propri momenti di fermento artistico dove la musica incontra il cuore, la fantasia e l’ironia.

Party all'Hemingway

Sabato 23 dicembre dalle 19 all'Hemingway si va alla scoperta del Bramaterra e a seguire Warehouse party. Un' occasione speciale di degustazione abbinata ad un aperitivo di prodotti tipici, con la possibilità di acquisto di tutte le etichette presenti.

Natale a Curavecchia

Il 23 dicembre alle 17 a Tollegno, chiesa della Curavecchia, brindisi augurale presso l'antica chiesa romanica. Interverrà Babbo Natale per salutare grandi e piccini. Per l'occasione, e fino al 6 gennaio, la chiesa sarà in esterno illuminata a festa e ospiterà sotto il suo portico una Natività in legno, simbolo del Natale e del rinato interesse per il monumento nazionale che è vanto del paese. L'evento è aperto a tutti con ingresso a offerta libera.

Il Presepe vivente

Il 24 dicembre alle 20.30 a Mongrando, la rappresentazione del presepe vivente nel bosco del Vallino. Alle 24 la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria a Curanuova con la partecipazione dei personaggi del Presepe. Si raccomandano abiti e calzature adeguate e una torcia elettrica. Ingresso libero. In caso di pioggia la rappresentazione sarà rimandata a martedì 26 dicembre alle 17.30.

Per trovare il luogo: da Mongrando Curanuova seguire la stella cometa.