Ubriachi al volante. In due dicono addio alla patente

BIELLA - Sono due gli utenti della strada che ieri, giovedì 21 dicembre, hanno dovuto dire addio alla patente, dopo essere stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dalla Polizia. La prima a incappare in un controllo delle volanti è stata una donna di 27 anni, residente in provincia. L'alito vinoso non è sfuggito agli agenti, che l'hanno controllata mentre si trovava in auto con un'altra persona. E infatti aveva un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito. Nel secondo caso, a essersi messo alla guida di un motorino con qualche bicchiere di troppo in corpo, è stato un 58enne, del Biellese. Nel suo caso l'etilometro segnava 1,81 grammi/litro, a fronte degli 0,5 concessi dalla legge.