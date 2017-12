Carabinieri: denunciato un muratore

BIELLA - Un muratore 57enne della Valle Elvo è stato denunciato dai carabinieri, dopo che un uomo della zona, di 48 anni, si era rivolto ai militari dell'Arma sentendosi minacciato. Il primo, infatti, aveva iniziato a inviargli messaggi insistenti sul cellulare, oltre che a chiamarlo in continuazione, con toni imperiosi. Il tutto sarebbe nato a seguito di lavori di muratura, per un valore di 10 mila euro, che il 57enne aveva effettuato nella casa del più giovane, e che sarebbero stati saldati soltanto in parte. I fatti sarebbero in fase di accertamento dal personale dell'Arma.