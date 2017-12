Roppolo: donna ferita in uno schianto

BIELLA - Una donna di 48 anni, di Roppolo, è finita in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto in paese. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, ieri, giovedì 21 dicembre, al volante di una Xam, si è scontrata, in via Pioglio, con la Seat Ibiza condotta da un 46enne, sempre di Roppolo, riportando alcune ferite alla testa. Soccorsa dall'èquipe medica del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Ponderano per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.