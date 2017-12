Litiga con capo stazione e poliziotti: denunciato

BIELLA - Gli agenti di una Volante della Polizia sono dovuti intervenire ieri, giovedì 21 dicembre, alla Stazione ferroviaria di Biella-San Paolo, dove un viaggiatore stava litigando violentemente con il capo stazione. Il diverbio, scoppiato per futili motivi, è ulteriormente degenerato alla vista delle divise, in quanto il soggetto, un pregiudicato di 47 anni, proveniente da fuori regione, ha cercato di fuggire. Inseguito e bloccato dopo pochi metri, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. È stato inoltre munito di foglio di via obbligatorio.