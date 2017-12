A Palazzo Oropa il saluto ai dipendenti andati in pensione nel 2017

BIELLA - La sala consiglio di palazzo Oropa ha ospitato, nella tarda mattinata di venerdì 21 dicembre, la consueta cerimonia di saluto ai dipendenti del Comune andati in pensione nel 2017. Durante l’anno hanno terminato la loro esperienza lavorativa in quindici: Maria Augusta Berti, Renzo Briglia, Giovanni Cerra, Floriana Coda Riz, Carlo Coda Zabetta, Maria Loredana Domante, Emanuela Foti, Doriano Meluzzi, Paola Moriconi, Mirella Salvador, Mauro Santini, Laura Uglietti, Claudia Vallone, Cinzia Vernicari, Silvana Zamariola.

Per tutti era pronta la pergamena-ricordo, consegnata dal sindaco Marco Cavicchioli ai presenti. Alla cerimonia non hanno voluto mancare anche alcuni colleghi degli ormai ex dipendenti e l’appuntamento è stato l’occasione anche per scambiarsi gli auguri di Natale.