Questura: arrestato un 33enne

BIELLA - Un 33enne residente nel Biellese, O.C., è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso da Palazzo di Giustizia. L'uomo doveva ancora scontare tre anni e nove mesi di reclusione, per reati contro la persona commessi nel 2008. In particolare, si tratta di sequestro di persona ed estorsione. Passerà il Natale in una cella della Casa Circondariale cittadina.