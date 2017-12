Gaglianico: pedone travolto da un'auto

GAGLIANICO - Guarirà in dieci giorni il 35enne di origini cinesi travolto ieri, venerdì 22 dicembre, da un'auto a Gaglianico. Stando ai primi accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma, l'uomo ha iniziato ad attraversare via Gramsci, al di fuori delle strisce pedonali, mentre stava sopraggiungendo la Fiat 500 condotta da un cittadino marocchino di 47 anni, residente a Cossato. Malgrado la "sterzata", l'automobilista non è riuscito a evitare il pedone. Quest'ultimo, soccorso da un mezzo del 118, è stato trasportato all'ospedale di Ponderano e dimesso dopo le cure del caso. Lievemente ferita, in un altro incidente, anche una 20enne di Biella. Al volante di una Volkswagen Polo, si è scontrata, a Ronco, con la Renault Clio di un 61enne residente in paese e la Ford Fiesta di un uomo di 30 anni, di Zumaglia.