Ubriaco prima litiga con i clienti di un supermarket e poi con i carabinieri

QUAREGNA - Un uomo di 47 anni, pluripregiudicato, di Firenze, e già munito in passato di foglio di via obbligatorio, è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Senza fissa dimora ieri, venerdì 22 dicembre, è entrato in un supermercato di Quaregna, palesemente ubriaco, e ha iniziato a infastidire i clienti. A quel punto il personale di sorveglianza ha richiesto l'intervento dei militari dell'Arma, ma nemmeno la vista delle divise è riuscito a calmarlo. Soltanto l'arrivo dell'èquipe medica del 118 e la successiva sedazione del soggetto, ha riportato la tranquillità nell'esercizio commerciale. Ora il 47enne si trova ricoverato all'ospedale di Ponderano, nel reparto di psichiatria.