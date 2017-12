Candelo: furto da dieci mila euro

CANDELO - Colpo da 10 mila euro ieri, sabato 23 dicembre, in una casa di Candelo. I soliti ignoti, che non si fermano, a quanto pare, nemmeno in occasione delle festività di fine anno, sono penetrati nell'alloggio di un 32enne, dopo aver forzato una porta finestra. Una volta dentro, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno rubato oro e denaro contante. Ad accorgersi dell'accaduto il padrone di casa, al suo rientro, che ha chiamato i carabinieri. Questi ultimi hanno poi accertato che i ladri avevano cercato di entrare anche nell'abitazione del piano di sopra, i cui infissi risultavano danneggiati, senza riuscirvi. Furto anche in una cascina di Zubiena, di proprietà di un 47enne, da dove sono spariti 750 euro.