Carabinieri: arrestato un uomo di Bioglio

BIOGLIO - I carabinieri hanno arrestato, su ordine della magistratura, un 30enne di Bioglio, B.M., in quanto doveva ancora scontare una condanna a 20 mesi di reclusione, passata in giudicato. Il reato contestato era quello di atti persecutori nei confronti dell'ex convivente. Ma non finisce qui. L'uomo si trovava ai domiciliari, a seguito di una denuncia per maltrattamenti sporta da un'altra donna, che aveva avuto una relazione con lui.