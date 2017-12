Alcol e droga al volante: addio a tre patenti

BIELLA - Sono tre gli automobilisti che, per le festività di fine anno, dovranno fare a meno della patente, ritirata dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Si tratta di una donna di 39 anni, di Roppolo, coinvolta in un incidente e trovata positiva all'assunzione di droga, e di due uomini, un 22enne di Cossato e un 46enne di Bioglio, messisi alla guida con qualche bicchiere di troppo in corpo. Tutti, ovviamente, sono stati denunciati.