Vigliano: due feriti lievi in un incidente

VIGLIANO - Due automobilisti sono rimasti lievemente feriti, a Vigliano, in un incidente le cui cause sono in via di accertamento da parte dei carabinieri. A finire in ospedale sono stati una 74enne di Cossato, al volante di una Ford Fiesta, e un 58enne di Valle San Nicolao, a bordo di una Kia. Soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati al Pronto Soccorso di Ponderano, le loro condizioni non sono gravi.