Candelo, muore per infarto il vice-sindaco Lacchia

CANDELO - «Una notizia difficile per me e per l'amministrazione di Candelo: Giuseppe Lacchia,il mio vicesindaco, ma soprattutto un amico da sempre, improvvisamente ci ha lasciati. Una grande perdita per la comunità di Candelo. Riposa in pace Giuseppe. Noi tutti siamo vicini a te. Grazie per quello che hai donato a tutti noi».Così il sindaco del paese, Mariella Biollino ha commentato la morte dell'amministratore, avvenuta per un infarto. L'uomo aveva 67 anni.