Tangenziale di Graglia: firmato il contratto d’appalto

BIELLA - Il 2017 va a chiudersi con una buona notizia: negli uffici provinciali è stato siglato il contratto d’appalto con l’Ati Mc Appalti e Esseci Srl per i lavori di ripristino della Tangenziale di Graglia. Ora che è stato stipulato il contratto si procederà con la consegna dei lavori e dunque nel mese di gennaio verrà allestito il cantiere ed i lavori si avvieranno, secondo il crono-programma stabilito dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

IL PRESIDENTE - «Penso che questo sia un gran bel modo per concludere bene il 2017 – ha dichiarato il presidente dell'ente, Emanuele Ramella Pralungo – e per iniziare ancora meglio il 2018. Questi lavori finalmente metteranno fine ad una querelle durata 10 anni e consentiranno di salvaguardare il centro abitato di Graglia, che in questi anni ha subito parecchi disagi dovuti soprattutto al traffico pesante. Credo che questo sia un gran risultato per la Valle Elvo e per il Biellese, che vedranno rinascere un’opera da 700 mila euro fortemente voluta ed attesa». «Ora – ha concluso Ramella Pralungo – dobbiamo solo attendere che i lavori inizino e proseguano speditamente, auspicando che il meteo dei prossimi mesi ci dia una mano».