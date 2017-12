Identificati e denunciati due ladri

BIELLA - Al termine di un'importante attività di intelligence gli investigatori dell'Arma sono riusciti a identificare i ladri che, lo scorso autunno, avevano derubato un paio di operai a Valdengo. Si tratta di due nomadi, di 29 e 52 anni, originari del Milanese e senza fissa dimora. Il 14 ottobre erano entrati nella piazzola di un distributore e avevano forzato un furgone, rubando attrezzi da lavoro e portafogli, per poi darsi alla fuga. Le vittime erano due biellesi, che erano intenti a fare dei lavori di ristrutturazione della pompa di benzina. La denuncia era finita nelle mani che carabinieri che avevano avvitato l'attività di indagine, visionando i filmati di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, fino a individuare l'auto su cui si erano dileguati i malviventi, poi denunciati per furto aggravato.