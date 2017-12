Candelo: domani l'addio al vice sindaco Giuseppe Lacchia

CANDELO - È una comunità sconvolta quella di Candelo, che non riesce ancora a credere alla scomparsa del suo vice sindaco, Giuseppe Lacchia, 67 anni. Ieri era atteso in chiesa per la messa di Natale e, il fatto che non fosse presente, ha destato sospetti. I carabinieri hanno così deciso di fare irruzione nell'appartamento e lo hanno trovato senza vita, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. «Siamo distrutti - commenta il sindaco Mariella Biollino -sconvolti. Io e Giuseppe ci conoscevamo da bambini e, persisi di vista per qualche anno, ci eravamo ritrovati insieme a insegnare alle scuole medie. La nostra era un'amicizia vera, tanto che mi ero consultata con lui prima di ricandidarmi. Aveva una profonda umanità e ai suoi allievi ha trasmesso i valori e gli ideali in cui ha sempre creduto. La sua scomparsa lascia in tutti un vuoto profondo».

L'ULTIMO SALUTO - Le esequie in forma civile di Giuseppe Lacchia, che nell'amministrazione ricopriva anche il ruolo di assessore all'urbanistica, all'ambiente e alla viabilità, si terranno domani, mercoledì 27 dicembre, con partenza alle 9,30 dalla sua abitazione di via Fiume. Il feretro resterà poi esposto in Comune fino a tarda mattinata per dar modo ai cittadini di portargli l'ultimo saluto.