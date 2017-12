Muore a 26 anni per un male incurabile

COSSATO - Si terrà mercoledì 27 dicembre, alle ore 16, in città, il funerale di Davide Gaetano Selvatico. Il ragazzo, 26 anni, è morto nei giorni scorsi a causa di un male incurabile. Una notizia che ha fatto il giro del Biellese e del web, tra dolore e sgomento. Il giovane era un infermiere, oltre che un appassionato di sport, tra cui il basket di cui era grande tifoso della Pallacanestro Biella. Tantissime le testimonianze d'affetto, in questi giorni, sulla sua personale pagina Facebook per una tragedia infinita.