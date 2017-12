Natale di lavoro per i volontari Aib

BIELLA - Due squadre dei vigili del fuoco e tre di volontari dell'Antincendiboschivi, insieme ai carabinieri, sono intervenute ieri sera, Natale, tra Sagliano e Tavigliano, per un incendio. Ad andare in cenere, per cause in via di accertamento, che non escludono la mano dell'uomo, ben 300 metri quadrati di sottobosco di betulle, lungo il bordo della strada. Solo il rapido, seppur difficoltoso lavoro di chi è giunto sul posto, in località Sella del Cucco, ha evitato che il rogo si espandesse ulteriormente.