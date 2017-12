Ubriaco al volante resta coinvolto in un incidente

BIELLA - Aveva in corpo un tasso alcolemico di cinque volte superiore il consentito l'automobilista che, venerdì 22 dicembre, è rimasto coinvolto in un incidente a Sandigliano, che ha visto il ferimento di due donne. Lo schianto era avvenuto intorno alle 21,30 tra l'auto condotta dall'uomo, un 36enne di Cerrione, ed altri due veicoli. E mentre lui restava illeso, le passeggere delle altre vetture dovevano essere trasportate in ospedale, a Ponderano, per le cure del caso. Partiti gli accertamenti dei carabinieri, è emerso che il 36enne si era messo al volante dopo aver decisamente esagerato con l'alcol. Ora è stato denunciato per guida in stato di ebberezza, gli è stata ritirata la patente e l'auto posta sotto sequestro.