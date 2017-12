Bon prix dona tre automobili al Biella Rugby

BIELLA - Sostegno, passione e lavoro di squadra rappresentano i fondamenti teorici del rugby e caratterizzano appieno il rapporto cha da anni si è instaurato tra Bon prix e Biella Rugby Club. Partner in numerose imprese agonistiche, unito dalla fervente passione per lo sport giovanile e per il territorio biellese, Bon prix tende nuovamente la mano al club gialloverde offrendo tre delle proprie vetture aziendali che da oggi sfrecceranno in città con il doppio logo a simboleggiare il rinnovato sodalizio.

GRAZIE - Corrado Musso, responsabile marketing Biella Rugby Club: «Ancora una volta, ringraziamo di cuore Bonprix che da tanti anni ci supporta e che riteniamo uno dei nostri compagni di squadra più importanti. E’ bello che si riescano a realizzare, insieme, i progetti più svariati, ed è bello avere la certezza del loro aiuto quando se ne presenta la necessità. Questa volta il sostegno è arrivato con l’arrivo di tre nuovi mezzi per il club, importantissimi per il trasporto dei nostri ragazzi. Stefan Elsner è un grande signore con il quale è sempre un piacere collaborare. Per noi un punto di forza dimostrare nella realizzazione della Cittadella del Rugby e sul campo i valori del rugby che Bon prix utilizza in azienda».