Carabinieri soccorrono straniero solo e infreddolito

BIELLA - In difficoltà e senza un riparo dove trascorrere la notte, si mette a invocare aiuto. La vicenda ha per protagonista un 40enne, originario della Turchia. Come sia giunto in Italia non è dato sapere, ma sicuramente attraverso una difficile traversata, e forse con l'intento di raggiungere altri familiari nel Nord Europa. Non va dimenticato che, in Germania, esiste una delle comunità turche più importanti del Vecchio Continente. Giunto a Biella, l'uomo era stato controllato dalle forze dell'ordine e, siccome era privo di documenti, a suo dire rubati, era stato munito di un biglietto per presentarsi oggi, mercoledì 27 dicembre, in Questura, al fine di regolarizzare la sua posizione sul territorio. E proprio per questo motivo, non poteva essere accettato al dormitorio pubblico. Solo e infreddolito, si è messo a chiedere aiuto, nella tarda serata di ieri, sotto ai portici di via Roma, a Biella. Soccorso da una pattuglia di carabinieri, è stato portato al punto di emergenza di via Cesare Battisti, dove ha potuto trascorrere la notte al caldo.